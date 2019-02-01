Павлюченкова: сейчас в 1-м круге можно попасть на квалифаера в нереальной форме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала об изменениях в женском теннисе, которые произошли в последние годы.



«Я немного хуже отыграла прошлый сезон, поэтому рейтинг у меня невысокий и я не попадаю в посев. Я была готова к тому, что уже во втором круге Australian Open попаду на Кики Бертенс, которая стоит в рейтинге девятая.



Сейчас вообще неважно, какой у тебя рейтинг и попал ли ты в посев. С первого круга можно попасть на квалифаера или на «уайлд-кард» и все будут в какой-то нереальной форме. Уровень тенниса очень вырос. Я вспоминаю его пару лет назад, и мне кажется, что сейчас теннис стал более силовым в физическом и ментальном смысле. С первого же круга нужно быть готовой к любому матчу», — сказала Павлюченкова в интервью пресс-службе St. Petersburg Ladies Trophy.

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