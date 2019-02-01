Иснер впервые за 10 лет сыграет на турнире категории «челленджер»

Американский теннисист Джон Иснер, будучи девятой ракеткой мира, заявился на соревнования категории «челленджер» в Далласе, сообщает Tennis World USA. Американец сыграет на турнире такого уровня впервые с 2009 года.



Помимо 33-летнего Иснера на соревнованиях выступят американцы Маккензи Макдональд, Райан Харрисон и Бернард Томич из Австралии. Кроме того, ранее с соревнований снялся Джек Сок, испытывающий проблемы со здоровьем.

На завершившемся Открытом чемпионате Австралии Джон Иснер в первом же круге уступил соотечественнику Райлли Опелке.

RBC Tennis Championships of Dallas пройдёт в период с 4 по 10 февраля. Действующим победителем турнира является Кей Нисикори из Японии. В начале прошлого сезона он набирал форму после травмы через соревнования категории «челленджер».