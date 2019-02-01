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Италия повела у Индии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Италия повела у Индии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Индии и Италии. В первой встрече Андреас Сеппи в двух партиях обыграл Рамкумара Раманатана со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Во второй игре итальянец Маттео Берреттини оказался сильнее Рамкумара Раманатана — 6:4, 6:2.

Кубок Дэвиса. Квалификация.
Индия — Италия — 0-2

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи Рохан Бопанна/Дивидж ШаранМарко Чеккинато/Симоне Болелли, ГуннесваранСеппи и РаманатанБерреттини.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 08:40 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Рамкумар Раманатан
Индия
Рамкумар Раманатан
Р. Раманатан
0 : 2
Андреас Сеппи
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 10:25 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
0 : 2
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
По итогам 1-го дня в матче Китай — Япония в квалификации Кубка Дэвиса счёт 1-1
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