Италия повела у Индии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Индии и Италии. В первой встрече Андреас Сеппи в двух партиях обыграл Рамкумара Раманатана со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.



Во второй игре итальянец Маттео Берреттини оказался сильнее Рамкумара Раманатана — 6:4, 6:2.



Кубок Дэвиса. Квалификация.

Индия — Италия — 0-2



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи Рохан Бопанна/Дивидж Шаран — Марко Чеккинато/Симоне Болелли, Гуннесваран — Сеппи и Раманатан — Берреттини.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.