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Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине

Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под шестым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Томлянович трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Томлянович поспорит с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария) — Тамара Зиданшек (Словения).

Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.

01 февраля 2019 года, пятница. 10:10 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
Айла Томлянович
49
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
2 : 0
Чжэн Сайсай
42
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине
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