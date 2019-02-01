Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под шестым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Томлянович трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований Томлянович поспорит с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария) — Тамара Зиданшек (Словения).



Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.

Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине