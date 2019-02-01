Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под шестым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Томлянович трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в финал соревнований Томлянович поспорит с победительницей поединка Виктория Голубич (Швейцария) — Тамара Зиданшек (Словения).
Турнир в Хуахине с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля. Первый номер посева получила двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса.
01 февраля 2019 года, пятница. 10:10 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
49
Айла Томлянович
А. Томлянович
2 : 0
42
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
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|2
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Томлянович победила Козлову во втором круге турнира в Хуахине