Надаль взял месячную паузу в выступлениях после Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль поделился планами на ближайшую часть сезона.



«Мне нужны матчи, но я не могу сходить с ума в погоне за ними. Есть ещё и такая вещь, как возраст. У меня есть спланированный календарь, есть определённые приоритеты. Сейчас мой приоритет — вернуться домой и немного отдохнуть.



Мой следующий шаг — турнир в Акапулько. Это турнир, на котором я всегда люблю играть. Я сыграю в Акапулько, далее поеду в Индиан-Уэллс — мой календарь на сегодня таков. Единственное, в чём я уверен, это то, что я не собираюсь играть где-то перед этими двумя турнирами», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Турнир в Акапулько пройдёт в период с 25 февраля по 3 марта.

Напомним, в 2019 году испанец сыграл лишь на Открытом чемпионате Австралии, где дошёл до финала.