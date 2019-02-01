Австралия повела у Боснии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Боснии. В первой встрече австралиец Джон Миллман в двух партиях обыграл Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



Во второй игре 19-летний Алекс де Минор оказался сильнее Мирзы Башича — 6:3, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Австралия — Босния — 2-0.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.