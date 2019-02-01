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Австралия повела у Боснии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Австралия повела у Боснии со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Боснии. В первой встрече австралиец Джон Миллман в двух партиях обыграл Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Во второй игре 19-летний Алекс де Минор оказался сильнее Мирзы Башича — 6:3, 7:6 (7:0). Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Австралия — Босния — 2-0.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 08:40 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Джон Миллман
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
2 : 0
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 10:20 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
2 : 0
Мирза Башич
Босния и Герцеговина
Мирза Башич
М. Башич
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 0  
           
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