Сампрас назвал рекорд, который никогда не побьют Федерер, Надаль и Джокович

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас считает, что достижение австралийца Рода Лэйвера не сможет повторить никто в истории тенниса.



«Лэйвер — самый скромный чемпион, которого я когда-либо встречал. Думаю, его рекордные два «Больших шлема» никто не сможет даже повторить», — цитирует Сампраса Tennis World USA.



Напомним, из 11 выигранных Родом Лэйвером турниров «Большого шлема» восемь пришлись на два сезона — в 1962 и 1969 годах австралиец выиграл все мэйджоры. Никто, кроме Лэйвера, в истории мужского тенниса не выигрывал «Большой шлем».

Швейцарец Роджер Федерер является абсолютным чемпионом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В активе 37-летнего теннисиста 20 трофеев. В 2004, 2006 и 2007 годах он побеждал на трёх мэйджорах, однако «Ролан Гаррос» неизменно выигрывал испанец Рафаэль Надаль.