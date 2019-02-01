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Адетокунбо: скоро появится ещё один Грик Фрик — Циципас станет лучшим в мире

Адетокунбо: скоро появится ещё один Грик Фрик — Циципас станет лучшим в мире
Теннис / ATP

Греческий баскетболист «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо комплиментарно высказался в адрес соотечественника Стефаноса Циципаса.

«Циципас действительно очень и очень хорош в своём деле. Предел для него — это небо, не меньше. Примерно в 2020-2021 годах он станет одним из лучших теннисистов мира, если не лучшим. У нас будет ещё один Грик Фрик, на этот раз в теннисе», — цитирует Адетокунбо Ekathimerini.

24-летний Яннис Адетокунбо — один из лучших игроков Национальной баскетбольной лиги. Обыгрывающее национальность прозвище Грик Фрик было дано Яннису за уникальные физические данные.

20-летний Стефанос Циципас — полуфиналист Открытого чемпионата Австралии и 12-я ракетка мира. На турнире в Мельбурне он сенсационно обыграл Роджера Федерера.

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