Адетокунбо: скоро появится ещё один Грик Фрик — Циципас станет лучшим в мире

Греческий баскетболист «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо комплиментарно высказался в адрес соотечественника Стефаноса Циципаса.



«Циципас действительно очень и очень хорош в своём деле. Предел для него — это небо, не меньше. Примерно в 2020-2021 годах он станет одним из лучших теннисистов мира, если не лучшим. У нас будет ещё один Грик Фрик, на этот раз в теннисе», — цитирует Адетокунбо Ekathimerini.



24-летний Яннис Адетокунбо — один из лучших игроков Национальной баскетбольной лиги. Обыгрывающее национальность прозвище Грик Фрик было дано Яннису за уникальные физические данные.

20-летний Стефанос Циципас — полуфиналист Открытого чемпионата Австралии и 12-я ракетка мира. На турнире в Мельбурне он сенсационно обыграл Роджера Федерера.