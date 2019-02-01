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Сербия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Узбекистаном

Сербия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Узбекистаном
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса сборных Узбекистана и Сербии. В первой встрече серб Душан Лайович в двух партиях обыграл Санджара Файзиева со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Во второй игре Филип Краинович оказался сильнее Дениса Истомина — 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Узбекистан — Сербия — 0-2.

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), 2 страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 11:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Санджар Файзиев
Узбекистан
Санджар Файзиев
С. Файзиев
0 : 2
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
6 4 3  
7 7 6  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Денис Истомин
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
0 : 2
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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