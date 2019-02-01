Сербия повела со счётом 2-0 в матче Кубка Дэвиса с Узбекистаном

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса сборных Узбекистана и Сербии. В первой встрече серб Душан Лайович в двух партиях обыграл Санджара Файзиева со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Во второй игре Филип Краинович оказался сильнее Дениса Истомина — 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты.



Кубок Дэвиса. Квалификация

Узбекистан — Сербия — 0-2.



Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня, по итогам которого и определится участник финального этапа командных соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), 2 страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.