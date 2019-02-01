После победы над Александровой Соболенко разгромила А. Медведева в микроматче

После победы над россиянкой Екатериной Александровой и выхода в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла вызов генерального директора соревнований Александра Медведева.



На центральном корте «Сибур-Арены» они провели микроматч из двух тай-брейков. Условием «челленджа» Медведева было выигрыш 4 очков за матч, в итоге поединок закончился со счётом [7:3, 7:1] в пользу Соболенко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Интересно, что до старта турнира состоялся аналогичный матч между Медведевым и Марией Шараповой. Тогда теннисистка выиграла со счётом 10:1, 10:2.



Напомним, что во встрече с Александровой Соболенко победила со счётом 6:3, 6:4.

Соболенко — о победе над Александровой: сегодня я больше боролась с собой