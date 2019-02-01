Соболенко — о победе над Александровой: сегодня я больше боролась с собой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинальном матче соревнований в Санкт-Петербурге.



«Думаю, что в этой встрече я больше боролась с собой. Хотела быть более сфокусированной и не выпадать из матча, но в итоге получилось всё наоборот.



Надеюсь, что в следующем матче я прибавлю. Приложу для этого максимум усилий. Ведь помимо того, что я боролась с собой, конечно же, Екатерина показала хороший теннис. Она тоже молодец. Это был хороший матч», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



За выход в финал соревнований Арина поборется с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2).