Зиданшек с шестого матчбола победила Голубич в четвертьфинале турнира в Хуахине

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Тамара дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 5 брейков. Тамара победила с шестого матчбола.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Зиданшек поспорит с австралийкой Айлой Томлянович, посеянной под шестым номером.

В четвертьфинале Томлянович победила китаянку Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.