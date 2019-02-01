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Зиданшек с шестого матчбола победила Голубич в четвертьфинале турнира в Хуахине

Зиданшек с шестого матчбола победила Голубич в четвертьфинале турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Тамара дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 5 брейков. Тамара победила с шестого матчбола.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Зиданшек поспорит с австралийкой Айлой Томлянович, посеянной под шестым номером.

В четвертьфинале Томлянович победила китаянку Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.

01 февраля 2019 года, пятница. 14:00 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
Виктория Голубич
106
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 : 2
Тамара Зиданшек
74
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 1 2
4 6 6
           
Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине
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