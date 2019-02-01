Зиданшек с шестого матчбола победила Голубич в четвертьфинале турнира в Хуахине

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
Тамара дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 5 брейков. Тамара победила с шестого матчбола.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Зиданшек поспорит с австралийкой Айлой Томлянович, посеянной под шестым номером.
В четвертьфинале Томлянович победила китаянку Чжэн Сайсай (4) со счётом 6:1, 6:3.
Турнир в Хуахине завершится 3 февраля. Первый номер посева получила испанка Гарбинье Мугуруса.
01 февраля 2019 года, пятница. 14:00 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
106
Виктория Голубич
В. Голубич
1 : 2
74
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
|1
|2
|3
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|6
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|6
Томлянович стала первой полуфиналисткой турнира в Хуахине