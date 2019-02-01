Андерсон присоединился к Циципасу в списке участников турнира в Эшториле

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон подтвердил своё участие в турнире в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 20 апреля по 5 мая 2019 года, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Пятая ракетка мира в списке участников будущих соревнований присоединился к греку Стефаносу Циципасу и австралийцу Алексу де Минору.



В 2018 году победителем турнира в Эшториле стал португальский теннисист Жоау Соуза. В финале он в двух партиях обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4. Призовой фонд грунтового турнира категории ATP 250 составил $ 605 525.



В текущем сезоне Андерсон провёл шесть матчей, из которых выиграл в пяти. После победы на соревнованиях в Пуне (Индия) он уступил Фрэнсису Тиафо во втором круге Открытого чемпионата Австралии.