А. Медведев: договорились с Шараповой о её выступлении в Петербурге в 2020-м

Генеральный менеджер турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев заявил, что имеет договорённость с россиянкой Марией Шараповой по её участию в St. Petersburg Ladies Trophy 2020.



«Турнир проходит успешно и нравится зрителям. Посмотрите на восьмёрку четвертьфиналисток — сильнейшие теннисистки, включая Петру Квитову. Мы очень сожалеем, что Маша Шарапова не смогла показать своё мастерство из-за травмы и вынуждена была рано закончить выступление. При этом её появление привлекло повышенное внимание к турниру.



Меня лично очень порадовало её профессиональное отношение к обязанностям за пределами корта — в этом плане многим теннисисткам надо брать с Марии пример. Мы разговаривали с ней после травмы, ей нравится Санкт-Петербург, она сюда хочет вернуться. Договорённость о том, что она приедет и выступит на турнире в следующем году, у нас есть, если в карьере Шараповой всё будет без перемен», — цитирует Медведева ТАСС.

В текущем розыгрыше соревнований Мария пробилась во второй раунд, однако отказалась от дальнейшего участия в турнире из-за травмы плеча.