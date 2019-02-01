Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге

Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова (1) не сумела защитить чемпионское звание на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В двух партиях четвертьфинального матча она уступила хорватке Донне Векич (8) — 4:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Векич 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнов из 9. Вторая ракетка мира отметилась 3 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 1 брейком.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Векич поспорит с победительницей пары Вера Звонарёва (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 3).

Напомним, что в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Квитова одержала разгромную победу над представительницей Франции Кристиной Младенович — 6:1, 6:2.

01 февраля 2019 года, пятница. 15:00 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
Петра Квитова
2
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
0 : 2
Донна Векич
30
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент