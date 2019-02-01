Соболенко: приятнее быть андердогом, к статусу фаворита я пока только привыкаю

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинальном матче соревнований в Санкт-Петербурге.



«Был план на игру не выпадать из матча, но почему-то всё было волнообразно. Но я рада, что, несмотря на такое состояние, я смогла выиграть.



По ходу второго сета Турсунов заявил, что ему нечего сказать, потому что, когда я хочу играть, у меня всё получается, а когда нет — всё выпадает из рук. Ну и я захотела сыграть, и всё пошло как надо. Конечно, приятнее играть в статусе андердога, потому что в таком случае тебе нечего терять и ты играешь более раскованно. Я только недавно стала выступать в статусе фаворита и пока только привыкаю», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.



За выход в финал соревнований Арина поборется с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды, 2).