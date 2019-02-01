Блинкова и Ван Яфань вышли в финал турнира в Хуахине в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Китая Ван Яфань вышли в финал турнира в Хуахине (Таиланд) в парном разряде. В полуфинале они в двух партиях обыграли китаянок Пэн Шуай и Ян Чжаосюань, посеянных под третьим номером, со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Блинкова и Ван Яфань ни разу не подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. россиянка и китаянка поспорят с победительницами матча Хань Синьюнь (Китай)/Дария Юрак (Хорватия) — Ирина Бегу (Румыния)/Моника Никулеску (Румыния, 2).



Ранее Блинкова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв Ван Яфань в первом круге со счётом 7:5, 2:6, 1:6.

Блинкова и Ван Яфань победили лидеров посева на старте турнира в Хуахине