Хачанов: главное при подготовке к матчу — хорошо позавтракать

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал о суевериях, целях на 2019 год, а также о том, как обычно проходит его подготовка к матчу.

«Я немного суеверен, совсем чуть-чуть. В раздевалке, например, выбираю шкафчик с любимым номером. Если он занят? Подсиживаю (смеётся). Выбираю второй по значимости любимый номер. Если и он занят? Ничего страшного.

Главное при подготовке к матчу — хорошо позавтракать. Если матч вечером? Тогда главное — хорошо позавтракать, пообедать, а возможно, и поужинать. У меня нет ритуалов в подготовке. Но вечерами играть тяжелее. Нужно чем-то заниматься весь день, но при этом не вымотаться и не расслабиться. Провожу какое-то время в номере. Читаю, смотрю… Потом еду на корт и разминаюсь.

Цели на 2019 год? Нужно продолжать в том же духе. Главное — стабильно играть на больших турнирах. Проходить, выигрывать. Просто становиться лучше — и игроком, и человеком. Если есть работа — результаты придут. Не люблю все эти номера в рейтинге, типа «я хочу закончить год пятым». Я хочу закончить первым — это если глобально. Более «близкие» цели — стабильно играть на крупных турнирах», — цитирует Хачанова «Матч ТВ».