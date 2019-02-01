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Медведев помог России одержать первую победу над Швейцарией в Кубке Дэвиса

Медведев помог России одержать первую победу над Швейцарией в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершился первый матч квалификации Кубка Дэвиса между сборными России и Швейцарии, в котором россиянин Даниил Медведев в трёх сетах обыграл представителя Швейцарии Генри Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Уроженец Москвы 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 1 брейк.

Сегодня, 1 февраля, пройдёт ещё одна встреча, в которой Карен Хачанов сыграет с Марком-Андреа Хюслером.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Россия — Швейцария — 1-0

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 16:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Генри Лааксонен
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
1 : 2
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
6 8 7 8 2
7 10 6 6 6
           
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