Векич: мой план заключался в том, чтобы агрессивно идти в атаку

Хорватская теннисистка Донна Векич оценила свою игру в четвертьфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy, где она победила действующую чемпионку турнира чешку Петру Квитову со счётом 6:4, 6:1.

«Мой план заключался в том, чтобы агрессивно идти в атаку, заставить её много бегать по корту и хорошо подавать. С кем бы я хотела сыграть дальше? На самом деле мне всё равно, они обе хорошие теннисистки. Сейчас пойду немного гляну матч Веры и Дарьи, а потом начну подготовку вместе с командой.



Когда что-то идёт не так на корте, я вызываю тренера и обсуждаю с ним кое-какие вещи. Это помогает мне успокоиться. Со своим тренером я много работаю над подачей, хочу сделать её более мощной и точной. Ещё хочу стать более стабильной. Где находится наша тренировочная база? Обычно мы тренируемся в Женеве и Монако», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.