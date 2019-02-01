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Векич: мой план заключался в том, чтобы агрессивно идти в атаку

Векич: мой план заключался в том, чтобы агрессивно идти в атаку
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Донна Векич оценила свою игру в четвертьфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy, где она победила действующую чемпионку турнира чешку Петру Квитову со счётом 6:4, 6:1.

«Мой план заключался в том, чтобы агрессивно идти в атаку, заставить её много бегать по корту и хорошо подавать. С кем бы я хотела сыграть дальше? На самом деле мне всё равно, они обе хорошие теннисистки. Сейчас пойду немного гляну матч Веры и Дарьи, а потом начну подготовку вместе с командой.

Когда что-то идёт не так на корте, я вызываю тренера и обсуждаю с ним кое-какие вещи. Это помогает мне успокоиться. Со своим тренером я много работаю над подачей, хочу сделать её более мощной и точной. Ещё хочу стать более стабильной. Где находится наша тренировочная база? Обычно мы тренируемся в Женеве и Монако», — передаёт слова Векич корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.

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