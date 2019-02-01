Квитова: ничто не помешает мне вернуться в Санкт-Петербург в 2020 году

Чешская теннисистка Петра Квитова заявила, что ей очень нравится выступать на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Вторая ракетка мира надеется принять участие в соревнованиях и в следующем сезоне.

«Ощущаю ли давление от того, что звание первой ракетки мира очень близко? Я не придаю большого значения рейтингу. Считаю, мне нужно улучшать игру. Конечно, цель стать первой ракеткой мира всё ещё сидит в голове. Если буду хорошо играть и показывать хороший результат, то рейтинг придёт. Просто нужно продолжать улучшать игру, и со временем, думаю, я смогу достигнуть первой строчки мирового рейтинга.

Ничто не помешает мне вернуться в следующем году, даже сегодняшнее поражение. Было приятно сегодня играть, видела много чешских флагов. Не знала, что генеральный консул присутствовал сегодня на матче. Жаль, проиграла и не смогла сделать его счастливым. В любом случае, я люблю этот турнир, и это никак не повлияет на мое решение вернуться. Прекрасный, отлично организованный турнир. Обязательно вернусь в следующем году», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.