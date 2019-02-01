Хачанов удвоил преимущество сборной России в игре со Швейцарией в Кубке Дэвиса

Во втором матче между сборными России и Швейцарии в квалификации Кубка Дэвиса Карен Хачанов обыграл Марка-Андреа Хюслера со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Уроженец Москвы выполнил 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 7 эйсов, дважды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

В субботу, 2 февраля, команды проведут парную встречу — Евгений Донской и Андрей Рублёв померяются силами с Хюслером и Генри Лааксоненом.

Ранее Даниил Медведев в трёх сетах выиграл у Лааксонена — 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Россия — Швейцария — 2-0



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.