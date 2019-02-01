Касаткина: подцепила какой-то вирус, накануне весь день не вставала с кровати

Россиянка Дарья Касаткина отметила, что её соперница по четвертьфиналу турнира в Санкт-Петербурге Вера Звонарёва смогла показать очень хороший теннис. Первая ракетка России проиграла 34-летней спортсменке в двух сетах со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Такого опыта, начинать с третьего круга, у меня никогда не было. У меня вообще впервые, чтобы перед матчем со мной кто-то отказался играть (речь о снятии Марии Шараповой. — Прим. «Чемпионата») и я прошла дальше без борьбы. Да, у меня такого ещё не было. Думаю, это не самый сложный опыт в карьере. Просто тренируешься дальше, получаешь ещё один день без игры.

С горлом не очень, со здоровьем лучше, чем вчера. Я подцепила какой-то вирус. Вчера весь день не вставала с кровати. Сегодня, слава богу, получилось. На самом деле, это чудо, что сегодня я смогла выйти на корт и показать, считаю, неплохой теннис.

Мы с Верой до этого не играли. Мне тоже было интересно, как это будет. Вера играла очень хорошо. Она как такая стенка, и очень тяжело ей забить, особенно на этом покрытии. Мне нравится здесь играть, потому что соперницам мне тяжело здесь забить. А Вера прям такая стенка, и очень сложно выцепить у неё очко. И сегодня она действительно показала очень хороший теннис", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.