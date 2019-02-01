Калинская и Кужмова сыграют в финале парного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова вышли в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. В 1/2 финала они выиграли у бельгийского дуэта Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 2:6, [10:7].

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Флипкенс и Ван Эйтванк выполнили 1 эйс, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и сделали 2 брейка.

За выход в финал парного турнира в Санкт-Петербурге Калинская и Кужмова поборются с победителем матча Лара Арруабаррена-Весино (Испания)/Александра Панова (Россия) — Екатерина Макарова (Россия)/Маргарита Гаспарян (Россия).