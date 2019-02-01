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Чехия и Нидерланды играют вничью — 1-1 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Чехия и Нидерланды играют вничью — 1-1 в их противостоянии в Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Чехии и Нидерландов. В первом матче чех Иржи Веселы в трёх сетах обыграл Таллона Грикспора со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Во второй встрече испанец Робин Хасе победил Лукаша Росола, — 6:2, 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Чехия — Нидерланды — 1-1.

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня. По итогам определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

01 февраля 2019 года, пятница. 20:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Лукаш Росол
Чехия
Лукаш Росол
Л. Росол
0 : 2
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
01 февраля 2019 года, пятница. 17:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Иржи Веселы
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
2 : 1
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
1 2 3
           
5 6 6
7 4 4
           
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