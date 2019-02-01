Чехия и Нидерланды играют вничью — 1-1 в их противостоянии в Кубке Дэвиса

Завершились матчи первого игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Чехии и Нидерландов. В первом матче чех Иржи Веселы в трёх сетах обыграл Таллона Грикспора со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Во второй встрече испанец Робин Хасе победил Лукаша Росола, — 6:2, 6:4.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Чехия — Нидерланды — 1-1.

Завтра, 2 февраля, состоятся матчи второго игрового дня. По итогам определится участник финального этапа командных соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.