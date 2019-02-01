Касаткина: надеюсь, выступление на Кубке Федерации поможет перезагрузить карьеру

Российская теннисистка Дарья Касаткина после поражения в четвертьфинальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy от Веры Звонарёвой со счётом 3:6, 6:7 (3:7) прокомментировала неудачное начало сезона.

«Сейчас поеду на матч Fed Cup, затем буду продолжать готовиться к турнирам, играть. У всех, думаю, были падения, после которых были взлёты.

Поможет ли выступление на Fed Cup как-то перезагрузить карьеру? Вполне возможно. Я действительно давно не играла на Fed Cup, соскучилась по этому чувству, по единению команды. Не исключаю, что приеду на Fed Cup и именно так и произойдёт", — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.