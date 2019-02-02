Феррер получил «уайлд-кард» на турнир в Мадриде, где он завершит карьеру

Испанец Давид Феррер примет участие в турнире категории ATP 1000 в Мадриде. Организаторы предоставили 36-летнему спортсмену «уайлд-кард». Эти соревнования станут для теннисиста последними в профессиональной карьере.

На «Мастерсе» в Мадриде Феррер дважды доходил до полуфинала – это произошло в 2010 и 2014 годах. В нынешнем сезоне соревнования начнутся 6 мая. Их действующим чемпионом является немец Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Всего Феррер выиграл 27 турниров ATP в одиночном разряде и 2 – в парном. В 2013 году он сыграл в финале «Ролан Гарроса», где проиграл соотечественнику Рафаэлю Надалю.

Запись можно посмотреть в "твиттере" ESPN.