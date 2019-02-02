Медведев: пару раз раздражение выкидывало меня из матча, а такого не должно быть

Теннисист Даниил Медведев, принесший сборной России первое очко в матче квалификации Кубка Дэвиса со Швейцарией, отметил хорошую игру соперника, Генри Лааксонена.

«В предыдущих матчах я три раза играл вторым. И мне было совершенно всё равно, каким играть. Здесь, не знаю почему, захотел играть первым. То ли мандраж схватил, но сказал, что хочу сыграть первым: 1-0 или 0-1, но сыграть первым и не думать ни о чём. Первый раз, можно сказать, попросил сыграть первым, и мне выпало играть первым. Дало ли мне это что-то и помогло ли? Думаю, нет. Но мне приятно.

Лааксонен умеет хорошо играть, не знаю, почему он не стоит выше в рейтинге АТР, наверное, у него бывают спады. Это не так раздражало, как то, что у него всё залетало, да еще и «челленджи» его на миллиметры заходили. Хорошо, что я выиграл. На самом деле не особо доволен своим поведением, потому что чувствовал, что пару раз меня раздражение выкидывало из матча, а такого не должно быть", — цитирует Медведева «Р-Спорт».