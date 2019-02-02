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Сборная Италии вышла в финальную часть Кубка Дэвиса

Сборная Италии вышла в финальную часть Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Завершились две встречи второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Индии и Италии. В парном матче Рохан Бопанна и Дивидж Шаран обыграли дуэт Маттео Берреттини/Симоне Болелли со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и принесли индийской команде первое очко. Затем Андреас Сеппи нанёс поражение Праджнешу Гуннесварану (6:1, 6:4) и помог итальянцам выйти в финальную часть турнира.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Индия — Италия — 1-3.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 10:30 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
0 : 2
Андреас Сеппи
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 08:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Дивидж Шаран
Индия
Дивидж Шаран
Р. Бопанна Д. Шаран
2 : 1
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
М. Берреттини С. Болелли
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
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