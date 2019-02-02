Сборная Италии вышла в финальную часть Кубка Дэвиса

Завершились две встречи второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Индии и Италии. В парном матче Рохан Бопанна и Дивидж Шаран обыграли дуэт Маттео Берреттини/Симоне Болелли со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и принесли индийской команде первое очко. Затем Андреас Сеппи нанёс поражение Праджнешу Гуннесварану (6:1, 6:4) и помог итальянцам выйти в финальную часть турнира.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Индия — Италия — 1-3.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.