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Япония обыграла Китай 3-2 и сыграет в основном раунде Кубка Дэвиса

Япония обыграла Китай 3-2 и сыграет в основном раунде Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В квалификации Кубка Дэвиса завершилось противостояние сборных Японии и Китая, было сыграно пять матчей.

В решающей встрече второго игрового дня японец Таро Дэниэл в трёх сетах переиграл Ли Чжэ со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 и помог команде завоевать путёвку в финальную часть турнира. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.

Ранее квалификационный этап преодолели сборные Австралии и Италии.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Китай — Япония — 2-3.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 09:50 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Ли Чжэ
Китай
Ли Чжэ
Л. Чжэ
1 : 2
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
3 7 7 3
6 6 4 6
           
02 февраля 2019 года, суббота. 08:20 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
0 : 2
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 05:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Гун Маосинь
Китай
Гун Маосинь
Чжан Цзэ
Китай
Чжан Цзэ
Г. Маосинь Ч. Цзэ
2 : 1
Бен Маклаклан
Япония
Бен Маклаклан
Ясутака Утияма
Япония
Ясутака Утияма
Б. Маклаклан Я. Утияма
1 2 3
           
5 7 6
7 5 4
           
По итогам 1-го дня в матче Китай — Япония в квалификации Кубка Дэвиса счёт 1-1
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