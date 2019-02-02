Япония обыграла Китай 3-2 и сыграет в основном раунде Кубка Дэвиса

В квалификации Кубка Дэвиса завершилось противостояние сборных Японии и Китая, было сыграно пять матчей.

В решающей встрече второго игрового дня японец Таро Дэниэл в трёх сетах переиграл Ли Чжэ со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 и помог команде завоевать путёвку в финальную часть турнира. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.

Ранее квалификационный этап преодолели сборные Австралии и Италии.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Китай — Япония — 2-3.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.