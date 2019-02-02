Казахстан оказался сильнее Португалии в квалификации Кубка Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Португалии были сыграны две встречи. В парном матче португальцы Гастау Элиаш и Жоау Соуза со счётом 3:6, 6:3, 6:4 обыграли дуэт Тимур Хабибулин/Александр Недовесов и принесли команде первое очко. Вскоре завершилось противостояние Михаила Кукушкина и Ж. Соузы. 31-летний теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:1, благодаря которой Казахстан вышел в финальный раунд турнира.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Казахстан — Португалия — 3-1.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.