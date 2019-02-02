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Казахстан оказался сильнее Португалии в квалификации Кубка Дэвиса

Казахстан оказался сильнее Португалии в квалификации Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Португалии были сыграны две встречи. В парном матче португальцы Гастау Элиаш и Жоау Соуза со счётом 3:6, 6:3, 6:4 обыграли дуэт Тимур Хабибулин/Александр Недовесов и принесли команде первое очко. Вскоре завершилось противостояние Михаила Кукушкина и Ж. Соузы. 31-летний теннисист одержал победу со счетом 6:4, 6:1, благодаря которой Казахстан вышел в финальный раунд турнира.

Кубок Дэвиса. Квалификация
Казахстан — Португалия — 3-1.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 11:45 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
2 : 0
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 09:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Тимур Хабибулин
Казахстан
Тимур Хабибулин
Александр Недовесов
Казахстан
Александр Недовесов
Т. Хабибулин А. Недовесов
1 : 2
Гастау Элиаш
Португалия
Гастау Элиаш
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Г. Элиаш Ж. Соуза
1 2 3
           
6 3 4
3 6 6
           
Казахстан обыгрывает Португалию со счётом 2-0 в их противостоянии в Кубке Дэвиса
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