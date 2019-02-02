Томлянович победила Зиданшек и стала первой финалисткой турнира в Хуахине

В полуфинале турнира в Хуахине (Таиланд) представительница Австралии Айла Томлянович в двух сетах переиграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

21-летняя уроженка Постойны выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми.

В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Томлянович сыграет либо с Магдой Линетт из Польши, либо с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под восьмым номером.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.