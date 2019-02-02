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Томлянович победила Зиданшек и стала первой финалисткой турнира в Хуахине

Томлянович победила Зиданшек и стала первой финалисткой турнира в Хуахине
Теннис / WTA

В полуфинале турнира в Хуахине (Таиланд) представительница Австралии Айла Томлянович в двух сетах переиграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

21-летняя уроженка Постойны выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми.

В финале соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Томлянович сыграет либо с Магдой Линетт из Польши, либо с украинкой Даяной Ястремской, посеянной под восьмым номером.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

02 февраля 2019 года, суббота. 13:00 МСК
Хуахин. 1/2 финала
Матч окончен
Айла Томлянович
49
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
2 : 0
Тамара Зиданшек
74
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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