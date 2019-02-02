Из холодного Санкт-Петербурга Шарапова приехала погреться в Марокко

Российская теннисистка Мария Шарапова, на текущей неделе снявшаяся с турнира в Санкт-Петербурге после первого круга, приехала на отдых в Марокко.

«Марокко — это Северная Африка. Идеальное место для совершенствования французского языка.

Серьёзная разница с Санкт-Петербургом в температуре, даже в градусах Цельсия», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме», разместив фотографии в национальном костюме.

На St. Petersburg Ladies Trophy Шарапова в первом круге выиграла у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4. Однако продолжить соревнования не смогла и из-за травмы плеча, которая продолжает беспокоить спортсменку, снялась с матча второго круга — против соотечественницы, Дарьи Касаткиной.

Шарапова анонсировала, что вернется на корт только в марте — на турнире в Индиан-Уэллсе.

Фотографии доступны в «инстаграме» Марии Шараповой.