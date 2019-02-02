Два очка Шаповалова помогли Канаде выйти в основной раунд Кубка Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Словакии и Канады были сыграны три встречи. В парном поединке словаки Мартин Клижан и Филип Полашек нанесли поражение Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Обе одиночные встречи остались за канадскими теннисистами. Шаповалов обыграл Клижана со счётом 7:6, 6:4, а Оже-Альяссим нанёс поражение Норберту Гомбошу – 6:3, 6:4.

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии со счётом 3-2 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.