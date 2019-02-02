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Два очка Шаповалова помогли Канаде выйти в основной раунд Кубка Дэвиса

Два очка Шаповалова помогли Канаде выйти в основной раунд Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Словакии и Канады были сыграны три встречи. В парном поединке словаки Мартин Клижан и Филип Полашек нанесли поражение Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Обе одиночные встречи остались за канадскими теннисистами. Шаповалов обыграл Клижана со счётом 7:6, 6:4, а Оже-Альяссим нанёс поражение Норберту Гомбошу – 6:3, 6:4.

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии со счётом 3-2 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 13:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Мартин Клижан
Словакия
Мартин Клижан
Филип Полашек
Словакия
Филип Полашек
М. Клижан Ф. Полашек
2 : 1
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Ф. Оже-Альяссим Д. Шаповалов
1 2 3
           
3 7 6
6 5 3
           
02 февраля 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Мартин Клижан
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 2
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 2 3
           
6 4 4  
7 7 6  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 18:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Норберт Гомбош
Словакия
Норберт Гомбош
Н. Гомбош
0 : 2
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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