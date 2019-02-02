Мыскина: восхищаемся Звонарёвой, вернувшейся на корт после рождения ребёнка

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации — 2004/05 в составе национальной сборной России и впоследствии её капитан Анастасия Мыскина рассказала, как совмещать воспитание троих сыновей с регулярным выходом на корт.

«Это удаётся благодаря моему партнёру по матчу легенд — Елене Дементьевой. Каждый четверг она вытаскивает меня на корт, так и поддерживаем форму. Дети, конечно, тоже не дают расслабляться, всё время с ними в движении: бегаешь, прыгаешь и тем самым тоже держишь себя в тонусе.

Теннис развивается в физическом плане очень стремительно. Его интересно смотреть. Приходят молодые игроки, очень интересные, эмоциональные. Получаешь удовольствие, когда смотришь матчи.

Мы все восхищаемся Верой Звонарёвой, потому что вот так вернуться на корт после рождения ребенка и набрать форму очень сложно. Успевать за темпом и ритмом, который предлагают молодые девушки. Это заслуживает исключительно хороших и тёплых слов!» — приводит слова Мыскиной пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy.