Хачанов одолел Лааксонена и вывел Россию в основной этап Кубка Дэвиса

Карен Хачанов в трёх партиях обыграл швейцарского теннисиста Генри Лааксонена в четвёртом матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4. Соперники подали по 13 эйсов. Хачанов реализовал 2 брейк-пойнта из 17, а Лааксонен — один из четырёх.

После первого дня сборная России вела — 2-0. Даниил Медведев обыграл Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2, а Хачанов нанёс поражение Марку-Андреа Хюслеру — 6:3, 7:5. Второй день начался с поражения Евгения Донского и Андрея Рублёва в парном встрече со счётом 6:4, 3:6, 6:7.

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лааксонен — Хачанов в квалификации Кубка Дэвиса.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.