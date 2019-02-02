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Хачанов одолел Лааксонена и вывел Россию в основной этап Кубка Дэвиса

Хачанов одолел Лааксонена и вывел Россию в основной этап Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Карен Хачанов в трёх партиях обыграл швейцарского теннисиста Генри Лааксонена в четвёртом матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4. Соперники подали по 13 эйсов. Хачанов реализовал 2 брейк-пойнта из 17, а Лааксонен — один из четырёх.

После первого дня сборная России вела — 2-0. Даниил Медведев обыграл Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2, а Хачанов нанёс поражение Марку-Андреа Хюслеру — 6:3, 7:5. Второй день начался с поражения Евгения Донского и Андрея Рублёва в парном встрече со счётом 6:4, 3:6, 6:7.

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Лааксонен — Хачанов в квалификации Кубка Дэвиса.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 16:00 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Жером Ким
Швейцария
Жером Ким
Генри Лааксонен
Швейцария
Генри Лааксонен
Ж. Ким Г. Лааксонен
2 : 1
Евгений Донской
Россия
Евгений Донской
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Е. Донской А. Рублёв
1 2 3
           
4 6 7 7
6 3 6 1
           
02 февраля 2019 года, суббота. 18:45 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Генри Лааксонен
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
1 : 2
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
7 7 6 6 4
6 2 7 8 6
           
Медведев, Хачанов и Рублёв приехали побеждать Швейцарию без Федерера и Вавринки
Сборная России благодаря новому формату получила шанс пробиться сразу в финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдёт в ноябре в Мадриде.
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