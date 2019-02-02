Сборная Чили вышла в основной этап Кубка Дэвиса, обыграв Австрию

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Чили было сыграно три матча. В парном поединке австрийцы Оливер Марах и Юрген Мельцер в трёх сетах нанесли поражение чилийской паре Марсело Томас Барриос Вера/Ханс Подлипник со счётом 6:4, 2:6, 7:5. Оба одиночных матча остались за чилийцами. Николас Джарри обыграл Денниса Новака — 6:4, 3:6, 7:6, а Кристьян Гарин разгромил Юрия Родионова — 6:2, 6:1.

Сборная Чили одержала победу над командой Австрии со счётом 3-2 и вышла в основной этап соревнований.



Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.