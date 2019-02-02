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Сборная Чили вышла в основной этап Кубка Дэвиса, обыграв Австрию

Сборная Чили вышла в основной этап Кубка Дэвиса, обыграв Австрию
Теннис / Кубок Дэвиса

В рамках второго игрового дня квалификации Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Чили было сыграно три матча. В парном поединке австрийцы Оливер Марах и Юрген Мельцер в трёх сетах нанесли поражение чилийской паре Марсело Томас Барриос Вера/Ханс Подлипник со счётом 6:4, 2:6, 7:5. Оба одиночных матча остались за чилийцами. Николас Джарри обыграл Денниса Новака — 6:4, 3:6, 7:6, а Кристьян Гарин разгромил Юрия Родионова — 6:2, 6:1.

Сборная Чили одержала победу над командой Австрии со счётом 3-2 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 15:05 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Оливер Марах
Австрия
Оливер Марах
Юрген Мельцер
Австрия
Юрген Мельцер
О. Марах Ю. Мельцер
2 : 1
Марсело Томас Барриос Вера
Чили
Марсело Томас Барриос Вера
Ханс Подлипник
Чили
Ханс Подлипник
М. Барриос Вера Х. Подлипник
1 2 3
           
6 2 7
4 6 5
           
02 февраля 2019 года, суббота. 17:55 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Деннис Новак
Австрия
Деннис Новак
Д. Новак
1 : 2
Николас Джарри
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
1 2 3
           
4 6 6 2
6 3 7 7
           
02 февраля 2019 года, суббота. 20:20 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Юрий Родионов
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
0 : 2
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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