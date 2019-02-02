Колумбия разгромила Швецию в квалификации Кубка Дэвиса

В матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Колумбии и Швеции было проведено всего три поединка. Все они остались за колумбийскими теннисистами, которые не отдали соперникам из Швеции ни одного сета. Сантьяго Хиральдо обыграл Элиаса Имера — 6:2, 6:4. Даниэль-Элаи Галан нанёс поражение Микаэлю Имеру — 6:2, 6:1. В парной встрече Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли у Маркуса Эрикссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:4.

Сборная Колумбии одержала победу над командой Швеции со счётом 3-0 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.