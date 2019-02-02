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Колумбия разгромила Швецию в квалификации Кубка Дэвиса

Колумбия разгромила Швецию в квалификации Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

В матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Колумбии и Швеции было проведено всего три поединка. Все они остались за колумбийскими теннисистами, которые не отдали соперникам из Швеции ни одного сета. Сантьяго Хиральдо обыграл Элиаса Имера — 6:2, 6:4. Даниэль-Элаи Галан нанёс поражение Микаэлю Имеру — 6:2, 6:1. В парной встрече Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли у Маркуса Эрикссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:4.

Сборная Колумбии одержала победу над командой Швеции со счётом 3-0 и вышла в основной этап соревнований.

Основной этап розыгрыша Кубка Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.

02 февраля 2019 года, суббота. 00:15 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Сантьяго Хиральдо
Колумбия
Сантьяго Хиральдо
С. Хиральдо
2 : 0
Элиас Имер
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 01:45 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
2 : 0
Микаэль Имер
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
02 февраля 2019 года, суббота. 20:10 МСК
Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
Матч окончен
Хуан-Себастьян Кабаль
Колумбия
Хуан-Себастьян Кабаль
Роберт Фара
Колумбия
Роберт Фара
Х. Кабаль Р. Фара
2 : 0
Маркус Эрикссон
Швеция
Маркус Эрикссон
Роберт Линдстедт
Швеция
Роберт Линдстедт
М. Эрикссон Р. Линдстедт
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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