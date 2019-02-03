Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Софии

Стала известна основная сетка турнира категории ATP250, который пройдёт с 4 по 10 февраля в Софии (Болгария).

Первая ракетка соревнований российский теннисист Карен Хачанов стартует со второго круга, в матче которого встретится с победителем противостояния между Денисом Истоминым (Узбекистан) и Маттео Берреттини (Италия).

Третий сеяный Даниил Медведев во втором круге сыграет с сильнейшим в матче между голландцем Робином Хасе и болгарином Димитаром Кузмановым, получившим «уайлд-кард» от организаторов.

Вторая ракетка соревнований греческий теннисист Стефанос Циципас в стартовом для себя матче второго круга сразится с победителем встречи между немцем Яном-Леннардом Штруффом и победителем квалификации.