Хачанов: самое главное, что смогли выиграть и вышли в основной этап Кубка Дэвиса

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над Генри Лааксоненом (6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4) в четвёртом матче квалификации Мировой группы Кубка Дэвиса.

Благодаря этой победе сборная России одолела команду Швейцарии со счётом 3-1 и вышла в основной этап соревнований.

«Все довольны! Как правильно сказал Даниил Медведев, может, что-то не получалось, но самое главное, что мы смогли выиграть, вышли в финал. Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса», — приводит слова Хачанова «Р-Спорт».

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится 18-24 ноября в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса — 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации. Жеребьёвка назначена на 14 февраля.