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Тарпищев: сборная России по теннису уже прошла огонь, воду и медные трубы

Тарпищев: сборная России по теннису уже прошла огонь, воду и медные трубы
Теннис / Кубок Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход команды в финальную часть Кубка Дэвиса. В квалификационном раунде российские теннисисты обыграли Швейцарию.

«Главное — результат. Я доволен тем, что формируется команда. Она уже прошла огонь, воду и медные трубы. Играли в Иркутске, Владивостоке, в Венгрии. Играли в разных условиях. Рассказывать и убеждать молодых — это бессмыслица. Надо окунуть молодых во всё это. Могу сказать, что команда готова, она всё испытала. Все ребята очень серьёзно относятся к делу, что радует.

Надо отдать должное Лааксонену. Наверное, он сыграл одни из лучших матчей. Очень здорово играет за счёт скорости соперника, его надо разбалтывать, но на быстром покрытии это сделать очень сложно. Но сделать это удалось, так что ребята — молодцы", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

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