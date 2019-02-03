Гаспарян: неплохо, что мы с Макаровой выиграли титул с первого раза

Россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова, одержавшие победу в парном турнире в Санкт-Петербурге, поделились впечатлениями от финального матча, где они обыграли дуэт Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5.

«Мне кажется, у нас неплохо получилось, мы играем первый раз вместе и сразу выиграли титул», — передаёт слова Гаспарян корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



«Олимпиада, конечно, невероятный турнир, я очень счастлива, что у нас с Леной [Весниной] получилось его выиграть. Следующая Олимпиада ещё далеко, сложно загадывать. Рита — очень талантливая, у неё хорошо получается», — оценила Макарова шансы возникновения нового тандема к следующей Олимпиаде.