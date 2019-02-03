Макарова: 1-е место в парном рейтинге — хорошо, но это не первостепенная задача

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы на турнире в Санкт-Петербурге рассказала, нацелена ли она вернуться на первое место в рейтинге WTA в парном разряде.

В финале St. Petersburg Ladies Trophy Макарова и Маргарита Гаспарян обыграли дуэт Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5.

«Какие ощущения были от звания первой ракетки мира? Очень интересные. Когда мы с Леной [Весниной] летели на Олимпиаду, ей в этот день исполнялось 30 лет. В её 30-летие мы стали олимпийскими чемпионками. А потом узнали, что на „Ролан Гаррос“ девчонки проиграли и мы после окончания турнира станем первые. Тогда мне через два дня как раз исполнялось 30 лет. Мы с Леной улыбнулись, что эта цифра для нас приятная.

Первое место в рейтинге прибавляет уверенности, но не могу сказать, что есть дикое желание снова занять его. Мне просто нравится играть этот разряд, я получаю удовольствие. А дальше, если есть результаты, и рейтинг будет хороший", — передаёт слова Макаровой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Гаспарян: неплохо, что мы с Макаровой выиграли титул с первого раза