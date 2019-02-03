Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Ватутин вышел в финальный раунд квалификации турнира в Монпелье (Франция). В стартовом поединке Ватутин обыграл восьмого сеяного в отборочном турнире француза Констана Летьена со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Ватутин один раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Летьена 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка из 9.

За выход в основную сетку турнира Ватутин сыграет ещё с одним французом – Николя Маю, который в двух сетах обыграл первую ракетку квалификации. Ричардаса Беранкиса из Литвы, со счётом 6:2, 6:3.

Также в финальный раунд отборочных соревнований вышел бельгиец Рубен Бемельманс (4), нанесший поражение итальянцу Маттео Донати – 7:6 (8:6), 6:3.