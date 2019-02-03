Бертенс: хочу поблагодарить всех зрителей в Санкт-Петербурге за поддержку

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась эмоциями от победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. В финале Бертенс обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В ходе решающего матча у Бертенс был тройной матчбол, но всё пришлось начинать сначала.

«Мне это напомнило наш предыдущий матч с Донной Векич, тогда у меня тоже было два матчбола. Я подумала: «Неужели повторяется?». Но я рада, что смогла всё же победить в итоге.

Что сказал тренер, когда вызвала его на корт в тот момент, когда счёт складывался не в мою пользу? Ничего особенного, он сказал, что я отлично играю и нужно продолжать свою игру, наносить свои коронные удары.

Ощущения от игры на стадионе? Ощущения великолепные. Хочу поблагодарить всех зрителей за поддержку», — передаёт слова Бертенс корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич