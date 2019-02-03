Дементьева и Мыскина выиграли матч легенд на St. Petersburg Ladies Trophy

Российские теннисистки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина стали победителями матча легенд, прошедшего на центральном корте «Сибур Арены» сразу по окончании церемонии награждения победителей и финалисток парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает пресс-служба турнира.

Дементьева и Мыскина, которые, по признанию чемпионки «Ролан Гаррос» — 2004, каждый четверг выходят вместе на корт, призвали на помощь подкрепление в лице Михаила Южного и капитана команды Александра Медведева. Противостояла российской команде сборная мира в составе Барбары Шетт, Натали Деши и играющего капитана Ивы Майоли.

За отведённое до старта финала одиночного разряда St. Petersburg Ladies Trophy время легенды сыграли неполные два сета, и при счёте 6:4, 4:5 победа была присуждена сборной России.