Счастливая Бертенс и выступление Сергея Лазарева. Лучшие фото финала в Питере

3 февраля в Санкт-Петербурге на кортах стадиона «Сибур-Арена» состоялись финальные матчи St. Petersburg Ladies Trophy.



Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла восьмую сеяную, Донну Векич из Хорватии, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4.



Бертенс во второй раз обыграла Векич в пяти проведённых между теннисистками матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Векич.

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В финале они в двух сетах обыграли дуэт Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата».