Рублёв в новом рейтинге ATP не попал в топ-100

В обновлённом рейтинге ATP от 4 февраля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 101-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 4 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3155.
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880.
…
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2000...
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599...
101 (100). Андрей Рублёв (Россия) — 575.
Дорога на Мадрид открыта. Россия одной из первых опробует новый формат КД
Даниил Медведев и Карен Хачанов принесли сборной России победу над Швейцарией. В ноябре наша команда сыграет в финале в Мадриде.