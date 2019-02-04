Котов поднялся на 11-ю строчку в чемпионской гонке U21

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 первую строчку лидерство сохранил грек Стефанос Циципас. Лучший из россиян, Павел Котов, поднялся на 11-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 4 февраля

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 765.

2 (2) Алекс де Минор (Австралия) — 385.

3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.

4 (4). Микаэль Имер (Швеция) — 105.

5 (5). Миомир Кецманович (Сербия) — 100.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 90.

7 (7). Алексей Попырин (Австралия) — 90.

8 (8). Джеффри Джон Вулф (США) — 88.

9 (9). Уго Умбер (Франция) — 83.

10 (15). Джей Кларк (Великобритания) — 44.

11 (14). Павел Котов (Россия) — 36.

…

24 (20). Ален Авидзба (Россия) — 15.



В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).