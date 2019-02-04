Хачанов опустился на 70-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 4 февраля россиянин Карен Хачанов опустился на 70-ю строчку. Его соотечественник Даниил Медведев замыкает первую десятку.
Лидирует серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка ATP. 4 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 765.
4 (4). Люка Пуи (Франция) — 720.
5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 610.
7 (7). Милош Раонич (Канада) — 405.
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 385.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 330.
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 330.
…
70 (63). Карен Хачанов (Россия) — 90.
81 (75). Евгений Донской (Россия) — 85.
Рублёв в новом рейтинге ATP не попал в топ-100