Хачанов опустился на 70-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 4 февраля россиянин Карен Хачанов опустился на 70-ю строчку. Его соотечественник Даниил Медведев замыкает первую десятку.

Лидирует серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP. 4 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 765.

4 (4). Люка Пуи (Франция) — 720.

5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610.

5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 610.

7 (7). Милош Раонич (Канада) — 405.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 385.

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 360.

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 330.

10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 330.

…

70 (63). Карен Хачанов (Россия) — 90.

81 (75). Евгений Донской (Россия) — 85.